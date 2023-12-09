Kahramanmaraş'ta alkolü elinde, mangalı önünde, motor üstünde bir vatandaş görüntülendi

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e motor üstünde elinde rakısı, önünde mangalıyla gitmeye çalışan bir kişi yoldan geçen başka bir vatandaş tarafından videoya alındı Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
09 Aralık 2023 Cumartesi
Kahramanmaraş'ta bir kişi Gaziantep'e doğru yola çıktığı motorunun üstünde mangalı ve rakısıyla yolculuk yapmaya çalıştı.
Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e motor üstünde elinde rakısı, önünde mangalıyla gitmeye çalışan bir kişi yoldan geçen başka bir vatandaş tarafından videoya alındı Görüntüler kısa sürede gündem oldu.