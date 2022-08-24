Beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi

İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya gelmesi dikkat çekti. Hastaneye götürülen bebek henüz 11 günlükken ameliyata alındığı bildirildi.

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu.

Dr. Altun, “Beynin yarısından fazlası, kafatası kemiğinin dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyatla normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor” ifadelerini kullandı.



