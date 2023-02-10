10 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremden sonra yaşanan fay kırığı böyle görüntülendi

Depremden sonra yaşanan fay kırığı böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Tevekkeli köyü’nde büyük yarıklara sebep oldu. Fay kırığının 290 kilometrelik hat boyunca devam ettiği, plakalar arasında 2 metre kayma yaşandığı belirtiliyor.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:53
Takip Et

Kahramanmaraş'ta fay kırığı böyle görüntülendi

Depremden sonra yaşanan fay kırığı böyle görüntülendi
+
Aa
-

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Tevekkeli köyü’nde büyük yarıklara sebep oldu. Fay hattı İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi

Fayın 290 kilometre olarak ölçüldüğü, plakalar arasında 2 metre kaymanın bariz şekilde görüldüğü belirtildi.İHA ekibi, Tevekkeli köyünde tarlaların ortasında paralel olarak devam eden yarıkları kaydetti.

Bölge sakinlerinden Mahsur Sarıkaya, çok büyük sarsıntı yaşadıklarını, korktuklarını belirterek, “Hemen her şey yıkıldı. Bazı binalar ortadan ikiye ayrıldı. Büyük korku içindeyiz” dedi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
1
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Bu fotoğraftaki acı gerçeği görüyor musunuz? Yıkıntıya değil toprağın rengine bakın
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
2
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder istifa etti. Deprem yayınındaki sözleri gündem olmuştu
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
3
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Galatasaray'dan Volkan Demirel'e flaş teklif
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
4
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Özgür Demirtaş işine geldiği yeri çevirip deprem paylaşımı yapan Hilal Kaplan’a Allah senin de belanı versin
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
5
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Fena patladı. Ronaldo gol olup yağdı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
6
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Boeing, Türkiye'deki deprem çalışmalarına 500 bin dolar yardım yaptı
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
7
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Çürük binalara ruhsat verilmesi için yapılan imar affı reklamı. Bir de utanmadan bu reklamda oynadılar
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿16 milyar dolarlık maç. Bahis rekoru bekleniyor
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
﻿Minik Yağız depremin 105. saatinde enkazdan çıktı, ''En büyük Beşiktaş'' dedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.