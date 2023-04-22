Kahramanmaraş’ta halkın tepkisiyle karşılaşan belediye başkanından skandal sözler: Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?

Çadırkent ziyaretinde depremzedelerin “neredeydiniz” tepkisi ile karşılaşan İbrahim Yılmazcan, vatandaşlara sert tepki gösterdi.

Kahramanmaraş’ta halkın tepkisiyle karşılaşan belediye başkanından skandal sözler: Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?

Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, dün; ilçe merkezindeki konteyner ve çadırkentleri ziyaret etti. Yılmazcan, “Neredeydiniz” diye soran vatandaşlara; “Buradayım. AFAD’ın çadırları burada. Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz? Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım” dedi.

Halkın tepkisiyle karşılaşan Yılmazcan, vatandaşa, “Devlet burada. Türk Silahlı Kuvvetleri burada. İki vali burada” yanıtını verdi. “Yok yok, sen yoksun burada” diye tepki gösteren bir başka vatandaşa Yılmazcan, “Ben olmasam, bu çadırlarda kalabilir misiniz?” dedi.

“Devlet kurdu bu çadırları, sen mi kurdun? Sen bir gün buraya gelip de milletin halini sormadın” eleştirisine Yılmazcan, “Ben buradayım amca” karşılığını verdi. Vatandaş ise “Biz 70 gündür burada reziliz, rezil” dedi. Yılmazcan, “Bu çadırları kim getirtti? Ben getirttim. Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma” karşılığını verdi.

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