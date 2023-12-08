Kahramanmaraş’ta istinat duvarı üçüncü kez çöktü. İnsan canı bu kadar ucuz mu?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında çöken, ardından şiddetli yağmur sonrası ikinci kez çöken istinat duvarının bir kısmı tekrar çöktü. Duvarın yakınında evlerin bulunmasına rağmen önlem alınmaması tepki çekti.

KAYNAK: İHA
Kahramanmaraş’ta istinat duvarı üçüncü kez çöktü. İnsan canı bu kadar ucuz mu?

Olay, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce iki kez çöken istinat duvarı, gün boyu devam eden şiddetli yağmur sonrası üçüncü kez çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çöküntünün olduğu alana güvenlik şeridi çekti.

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EN AZ 4 EVDE 16 KİŞİNİN CANI TEHLİKEDE

4 evin göçük tehlikesi altında olduğunu ifade eden mahalle sakini Selehattin Gökdeniz, “Deprem zamanında buranın bir kısmının burası uçmuştu. Gereken ilgili kurumlara da gittik. Burası daha sonra bir kez daha uçtu. Şu anda şiddetli yağmur sonrası uçtu. Zabıta ekipleri geldi, AKEDAŞ gelmedi panosu yerde yatıyor. Kanalizasyon boşa akıyor. Şu anda bizim hayatımız söz konusu. 4 evde dört kişiden 16 kişinin canı tehlikede. Biz nerede kalacağız?" dedi.

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Can kaybının yaşanmadığı olayda, maddi hasar oluştu.

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