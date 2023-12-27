Açılışı dahi yapılmayan hastanenin istinat duvarı ve girişi çöktü. Paraları kim yedi?

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Muğla Seydikemer ilçesinde açılışı yapılacak bir devlet hastanesinde skandal yaşandı.

150 yatak kapasiteli hastanenin henüz açılış bile yapılmamışken istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Hastane girişinde ise çökme oluştu.

Öte yandan hastaneyi yağan Özsoy İnşaatın, en az 39 kamu ihalesi aldığı öğrenildi. İddialara göre, aldıkları ihalelerin toplam bedeli ise 2 milyar 966 milyon 602 bin TL.

Hastanenin 30 Mart’ta geçici hasta kabulü yapmaya başladığı da bildirildi.

“DUVARI ONARACAKLAR”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Yönetim Kurulu üyesi Levent Çimen, “Bize ‘Buraya bir inşaat yapıyoruz sizin görüşünüz nedir?’ diyerek danışılmadı. Yetkililer izin verirse incelemelerde bulunmak istiyoruz. Şu anda yıkılan duvarı onarıp aynı şekilde kullanmaya devam etmek istiyorlar gibi bir algı var. İleride daha büyük sorunla karşılaşmamak için bilimsel araştırmalar yapılıp önlem alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

DEPREMDE ONLARCA BİNA YIKILDI

Öte yandan depremlerde yıkılan yapılardan ders alınmadığı da görüldü. Olay, büyük tepki çekti.

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde gerçekleşen depremlerde yüzlerce can hayatını kaybetti. Yıkılan binaların yeni olmasına rağmen ucuz ve sahte malzeme kullanıldığı ortaya çıkmıştı.