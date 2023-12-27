Açılışı dahi yapılmayan hastanenin istinat duvarı ve girişi çöktü. Paraları kim yedi?

Kaynak: Haber Merkezi
Açılışı dahi yapılmayan hastanenin istinat duvarı ve girişi çöktü. Paraları kim yedi?
Muğla’da daha açılışı yapılmayan ve heyelan bölgesine inşaa edilen devlet hastanesinin istinat duvarı ve girişinde çökme oldu.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Muğla Seydikemer ilçesinde açılışı yapılacak bir devlet hastanesinde skandal yaşandı.

150 yatak kapasiteli hastanenin henüz açılış bile yapılmamışken istinat duvarının bir kısmı çöktü.

Hastane girişinde ise çökme oluştu.

Öte yandan hastaneyi yağan Özsoy İnşaatın, en az 39 kamu ihalesi aldığı öğrenildi. İddialara göre, aldıkları ihalelerin toplam bedeli ise 2 milyar 966 milyon 602 bin TL.

Hastanenin 30 Mart’ta geçici hasta kabulü yapmaya başladığı da bildirildi.

aiuhcijaksc-001.jpg

“DUVARI ONARACAKLAR”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şube Yönetim Kurulu üyesi Levent Çimen, “Bize ‘Buraya bir inşaat yapıyoruz sizin görüşünüz nedir?’ diyerek danışılmadı. Yetkililer izin verirse incelemelerde bulunmak istiyoruz. Şu anda yıkılan duvarı onarıp aynı şekilde kullanmaya devam etmek istiyorlar gibi bir algı var. İleride daha büyük sorunla karşılaşmamak için bilimsel araştırmalar yapılıp önlem alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

DEPREMDE ONLARCA BİNA YIKILDI

Öte yandan depremlerde yıkılan yapılardan ders alınmadığı da görüldü. Olay, büyük tepki çekti.

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde gerçekleşen depremlerde yüzlerce can hayatını kaybetti. Yıkılan binaların yeni olmasına rağmen ucuz ve sahte malzeme kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

uyikm-uhi.jpg

hjlhjolkj.jpg

gcluedcwiaa1ddy.jpg

İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta istinat duvarı üçüncü kez çöktü. İnsan canı bu kadar ucuz mu?
Okulun yanında bulunan inşaatın istinat duvarı çöktü
Çöken istinat duvarının çukuruna 4 araç düştü
İstinat duvarının çökmesine kumlu önlem
İstinat duvarının çökmesine kumlu önlem
Son Haberler
160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi Yaşam
160 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi
Tapu ve Kadastro'da yeni dönem başlıyor 'Sayılı günler kaldı' Ekonomi
Tapu ve Kadastro'da yeni dönem başlıyor 'Sayılı günler kaldı'
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı Gündem
Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Tedavi için gittiği hastanede yakalandı
Herkes Özgür Özel’in Meclis’te teröre karşı sözlerini konuşuyor Gündem
Herkes Özgür Özel’in Meclis’te teröre karşı sözlerini konuşuyor
Patates köftesi nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Patates köftesi nasıl yapılır?
İsmet İnönü'nün ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Tarih - Mitoloji
İsmet İnönü'nün ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı
Bu yıl yaşanan en büyük 10 siber güvenlik saldırısı Ekonomi
Bu yıl yaşanan en büyük 10 siber güvenlik saldırısı