Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: 2 ölü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: 2 ölü

İHA'nın haberine göre, kaza, Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. M.E.D idaresindeki 46 AEP 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine ve palmiye ağacına çarpttı.

Savrulan araç aynı istikamete seyir eden R.S. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler, Tarık Doğan'ın (16) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada ağır yaralanan Batım Pektaş (16) da kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.E.D. ve M.E.D'nin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazaya tanık olan Neşet Tahtadelen, “Seyir halinde giden araç direğe ve ağaca çarpıp takla atıyor. 2 kişi hayatını kaybetti” dedi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil yoldan kaldırılırken, kısa süreli trafiğe kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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