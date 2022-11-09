9 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kuzu otlatırken buldu tam 8 santimetre

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, kuzu otlatırken bulduğu ve 16 milyon yıllık olduğu değerlendirilen at dişini Şehir Müzesi’ne bağışladı. 8 santim uzunluğundaki dişin kesin yaşı, paleontologlarca incelendikten sonra ortaya çıkacak.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 08:04
Takip Et

Kahramanmaraş'ta kuzu otlatırken buldu tam 8 santimetre. İncelemeye alındı

Kuzu otlatırken buldu tam 8 santimetre
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde kuzu otlatan Yemliha Yılmış, sulama hattı için kazılan çukurda, dişe benzeyen bir obje olduğunu fark etti. Tarihe meraklı olan Yılmış, üzerindeki toprak kalıntılarını temizledikten sonra yaptığı incelemede bulduğu şeyin bir hayvana ait diş olduğunu anladı. 

Etrafta daha detaylı bir arama yapan Yılmış, başka bir ize rastlamayınca evine döndü. Bulduğu dişin bir fosile ait olduğunu düşünen Yılmış, arkadaşları aracılığı ile bilim insanlarına ulaştı. Cep telefonu ile çektiği fotoğraflar yardımıyla, arkeolog ve paleontologlara bulduğu dişi inceleten Yılmış, aldığı cevap karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi. 

Yapılan ön incelemelerde 8 santimetre uzunluğundaki dişin 16 milyon yıl önce yaşamış bir ata ait olduğunu öğrenen Yemliha Yılmış, dişi Elbistan Şehir Müzesi’ne bağışladı.

Elbistan Şehir Müzesi görevlileri, milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen at dişini envantere almadan önce boyunu ve özelliklerini tek tek kayda aldı. Dişin, önümüzdeki günlerde uzmanlarca inceleneceği belirtildi.

Diş üzerinde kapsamlı bir tarih araştırması yapıldıktan sonra müzede sergilenmesini istediğini belirten Yılımış, “Büyükyapalak Mahallesi’nde sulama kanalı yapılırken çıkan toprakta fark ettim. Önce taş zannettim. Kuzu otlatırken tesadüfen buldum. Tarihçi arkadaşlarla görüştüm. Onların yaptığı ön çalışmada 16 milyon yıllık bir diş olduğunu söylediler. Tarihçi arkadaşlar da fosil olduğu için sergilenmesi gerektiğini tavsiye ettiler. Ben de bu tavsiyeye uydum” şeklinde konuştu.

Tarihe meraklı olduğunu anlatan Yılımış, “Kendi çapımda şairlik var. Geçmişe meraklıyım. Tarihi şeyler ilgimi çok çekiyor. Bu ilgiyle etrafımı incelediğim için de dikkatimi çektim. Benim evimin önünde taşlar da var. Müzedeki görevliler etraflıca inceleyecek. Üzerinde bilimsel çalışma yapılacak. Eğer ön incelemede olduğu gibi 16 milyon yıl önce yaşamış bir ata aitse müzede sergilenecek. Bağışlayan kişi de ben olduğum için adımla sergilenecek. Benden sonra da çocuklarıma ya da torunlarıma güzel bir anı kalacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
3
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿IMDB gelmiş geçmiş "En İyi 25 Türk dizisi"ni seçti
4
﻿IMDB gelmiş geçmiş
﻿IMDB gelmiş geçmiş "En İyi 25 Türk dizisi"ni seçti
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
5
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Düğünde gelin ve damat kavga etti Kayınvalide 'zevkten dört köşe oldu'
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
6
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Tapuda her şey sil baştan. 81 ili kapsıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
7
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Meteoroloji bas bas bağırıyor
﻿Tarihte bugün 9 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 9 Kasım'da ne oldu?
﻿Tarihte bugün 9 Kasım'da ne oldu?
﻿Yeni Zelanda'dan Ukrayna'ya insani ve askeri destek
﻿Yeni Zelanda'dan Ukrayna'ya insani ve askeri destek
﻿Yeni Zelanda'dan Ukrayna'ya insani ve askeri destek
﻿Barcelona Lewandowski'yi kaybetti maçı kazandı 
﻿Barcelona Lewandowski'yi kaybetti maçı kazandı 
﻿Barcelona Lewandowski'yi kaybetti maçı kazandı 
﻿Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak
﻿Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.