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Ekipler anons ederek kuzunun sahibini aradı

Samsun Tekkeköy’de arazide tek başına duran bir kuzuyu fark eden zabıta ekipleri, anons ederek kuzunun sahibi aradı. Çevredeki hayvan sahiplerine ulaşan ekipler kuzuyu sahibiyle kavuşturdu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 18:24
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Zabıtadan kayıp kuzu anonsu

Ekipler anons ederek kuzunun sahibini aradı
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Çınaralan Mahallesi’nde bugün yaşanan olayda, otlamakta olan sürüden bir koyun arazide doğum yaparak bir kuzu dünyaya getirdi. Doğum sonrası sürü ağıla doğru çıkarken koyun yavrusuna sahip çıkmayarak kuzuyu arazide bıraktı. Çukurluk alanda kalan kuzuyu sürüyü güden hayvan sahibi de fark edemedi.

Arazide tek başına kalan kuzu, devriye halindeki zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler ilk olarak zabıta aracından yaptıkları anonsla, kuzunun sahibinin çevrede olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra kuzuyu zabıta aracına alarak çevredeki hayvan sahipleriyle görüştü.

"SAHİBİNİ BULUP TESLİM ETTİK"

Öğle vakti aynı yerde sürüsünü otlatan hayvan sahibini bulan ekipler kuzuyu sahibiyle buluşturdu. Hayvan sahibi zabıta ekiplerine ilgilerinden ötürü teşekkür ederek uğurladı.

Kuzuyu bulan Zabıta Hasan Çavuşoğlu, “Biz devriyedeyken gördük ve köye getirdik. Çukurluk bir alandaydı. Yeni doğup arazide kalmış. Koyun sürü içerisinde otlarken doğum yapan annesi, kuzuya sahip çıkmayıp sürüyle birlikte devam etmiş. Çok şükür bize denk geldi. Sahibini bulup teslim ettik” dedi. (İHA)

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