Kahramanmaraş'ta orman yangını! Mesire alanları tahliye ediliyor

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Mesire alanları tahliye ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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MESİRE ALANLARI TAHLİYE EDİLİYOR

Jandarma ekipleri, bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, mevcut vatandaşlar da tahliye ediliyor.

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