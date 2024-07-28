Kahramanmaraş'ta orman yangını! Mesire alanları tahliye ediliyor

Kahramanmaraş'ta orman yangını

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

MESİRE ALANLARI TAHLİYE EDİLİYOR

Jandarma ekipleri, bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, mevcut vatandaşlar da tahliye ediliyor.