İzmir'de orman yangını. Alevler siteleri sardı. Bir site boşaltıldı

İzmir Dikili'de çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yaklaştığı bir site ise tahliye edildi.

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de çıkan yangın ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. TOMA’lar ve çevre il ve ilçelerden takviye olarak gönderilen araçlar da bölgede yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.