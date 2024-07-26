İzmir'de orman yangını. Alevler siteleri sardı. Bir site boşaltıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de orman yangını. Alevler siteleri sardı. Bir site boşaltıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken bölgedeki bir sitede boşaltıldı.

İzmir Dikili'de çıkan ve yerleşim yerlerine yaklaşan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının yaklaştığı bir site ise tahliye edildi.

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de çıkan yangın ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. TOMA’lar ve çevre il ve ilçelerden takviye olarak gönderilen araçlar da bölgede yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

aw255306-07.jpg

aw255306-06.jpg

aw255306-05.jpg

aw255306-04.jpg

aw255306-03.jpg

aw255306-02.jpg

whatsapp-image-2024-07-26-at-18-59-09.jpeg

whatsapp-image-2024-07-26-at-18-59-07-1.jpeg

whatsapp-image-2024-07-26-at-18-59-07.jpeg

whatsapp-image-2024-07-26-at-18-59-05.jpeg

İlgili Haberler
İzmir'de orman yangını. Alevler evleri tehdit etmeye başladı
Tekirdağ’da korkutan yangın
Tekirdağ’da korkutan yangın
Son Haberler
Kahve tiryakilerini yıkacak gelişme. Büyük zam geliyor Ekonomi
Kahve tiryakilerini yıkacak gelişme. Büyük zam geliyor
37 yaşındaki kayıp adam ormanda ölü bulundu Yerel Haberler
37 yaşındaki kayıp adam ormanda ölü bulundu
Trump ve Netanyahu bir araya geldi Dünya
Trump ve Netanyahu bir araya geldi
Uyuşturucu operasyonundan dönen polise vatandaşlar böyle destek verdi Gündem
Uyuşturucu operasyonundan dönen polise vatandaşlar böyle destek verdi
Yunanistan hükümetinden 20 adet F-35 savaş uçağı alımı için onay Dünya
Yunanistan hükümetinden 20 adet F-35 savaş uçağı alımı için onay
Başakşehir 2 gün üst üste maç yaptı Spor
Başakşehir 2 gün üst üste maç yaptı
İZSU Genel Müdürü tutuklamaya sevk edildi Gündem
İZSU Genel Müdürü tutuklamaya sevk edildi