İzmir'de orman yangını. Alevler evleri tehdit etmeye başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını. Alevler evleri tehdit etmeye başladı

İzmir Dikili'deki ormanlık alanda başlayan yangın yerlişim yerlerine yaklaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Dikili'de çıkan orman yangını, yerleşimlerini tehdit ediyor. Ormanlık alanda başlayan yangın, evlere yaklaştı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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