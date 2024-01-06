Unutkanlık hastalıklarına savaş açan kahvaltı ortaya çıktı

Kahvaltı hiç kuşkusuz güne dinç başlamak için önemli bir beslenme işi olduğu biliniyor.

Düzgün bir kahvaltının ise dinç bir hafızanın anahtarı olduğu vurgulandı.

Diğer yandan uzmanlar hafızaya iyi gelen ve unutkanlık hastalıklarına savaş açan kahvaltıyı duyurdu.

Çocuklar için kahvaltının neden önemli olduğunu uzmanlar anlatıyor.

İşte sabahları hafızayı güçlü yapmak için dört temel besin grubu:

Süt ve ürünleri, et -yumurta - kuru baklagiller, sebze ve meyve, ekmek ve tahıllar olduğunun altı çizildi.

Bu besin gruplarını her gün her öğünde dengeli bir şekilde tüketmek yeterli ve dengeli beslenmenin anahtarıdır.

Kahvaltı, günün ilk öğünüdür ve bu besin gruplarını içermesi gereklidir.

Uluslararası dergilerde yayınlanan araştırmalar, kahvaltı yapan çocukların, yapmayanlara göre hem akademik başarılarının hem de kilo kontrolünün daha iyi olduğunu ortaya koymuştur.

KAHVALTIDA NELER TÜKETMELİYİZ?

Kahvaltıda kan şekerini ani değiştiren karbonhidratlar yerine, protein açısından zengin süt, yumurta, peynir gibi besinler seçmeliyiz. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendiren vitamin, mineral ve liflerden zengin taze sebze ve meyve de kahvaltımızda bulunmalıdır. Günlük enerji gereksinimimizi karşılamak için de tahıllı ekmek, yulaf, kinoa gibi besinler tüketmeliyiz. Bu beslenme şekli, kan şekerimizin daha dengeli olmasını sağlar.

Kahvaltı yapmayan çocuklarda ise derslerde odaklanma ve anlama zorluğu, dikkat süresinin azalması, öğrenme problemleri, teneffüslerde sağlıksız atıştırmalar, kan şekerindeki dalgalanmalar nedeniyle derslerde yorgunluk ve uyku hali gibi sorunlar yaşanabilir.

Kahvaltı sadece beslenmek değil, aynı zamanda aile bireyleriyle iletişim kurmaktır. Kahvaltıya yeterli zaman ayırmak, erken uyanmayı, geç uyumamayı, vücudumuzun 24 saatlik ritmini düzenlemeyi sağlar, çocukların öz disiplinini artırır. İleride obezite ve bununla ilgili sağlık sorunlarını önlemek için de önemlidir.

Sağlıklı beslenen ve düzenli kahvaltı yapan çocuklar, daha enerjik ve canlı olurlar.