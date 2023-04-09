Editör: Enise Altınok AVŞAR

Genellikle kahve içiminde sonra kalan kahve telvesiyle maske yapılmaktadır. Cilde olumlu etkilerinin gözlemlendiği kahve telvesinin bunun dışında başka alanlarda da faydası bulunmaktadır. Peki, kahve telvesi ne işe yarar? Kahve telvesinin faydaları neler?

KAHVE TELVESİNİN FAYDALARI NELER?

Kahve kadar kahve telvesi de çok faydalıdır. Kahveniz bittikten sonra kahve telvenizi kullanabileceğiniz pek çok alanı sizler için derledi. İşte kahve telvesinin kullanım alanları..

Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olan nitrojene sahiptir. Eski çoraplardan veya mendillerden taşınabilir oda spreyleri yapabilir ve bunları ayakkabılarınıza, çekmecelerinize veya spor çantanıza koyabilirsiniz. Bozulmuş veya hoş kokulu gıdalardaki kokuları emmek için buzdolabınızdaki bir fincana biraz kahve de koyabilirsiniz.

Elinize kahve telvesini alarak bahsettiğimiz yüzeyleri ovabilirsiniz. Hatta lavabonuzun yanında kahve telvesi bulundurabilir, sarımsak ya da soğan doğradıktan sonra ellerinizi yıkamak için de telveden yararlanabilirsiniz.

Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz - bu, bitkilere destek sağlar.

Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz.

Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar toprak koyun bu, salyangoz ve sümüklü böcek gibi böceklere karşı bir bariyer oluşturacaktır.

Diğer böcekler gibi pireler de kahveyi sevmez. Dolayısıyla evde kedi ya da köpeğiniz varsa kahve telvesiyle yıkayarak onları pirelerden koruyabilirsiniz. Evet; piyasada oldukça fazla sayıda pire uzaklaştırma ürünü var.

Yeni başlayanlar mantar yetiştirmek için de kahve telvelerinden yararlanabilir. Yeterli nemle birleştiğinde kahve telvesi mantarlar için ideal bir yetiştirme ortamı sunuyor.

Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları fırçalamak için mükemmeldir. Süngerin üzerine biraz telvesi koyun ve tencere her zamanki gibi yıkayın.

Kahve telvesini yakarak yaz ayında açık alanda sizi rahatsız eden arıları uzaklaştırabilirsiniz.