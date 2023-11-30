Kahve telvelerinin betona akılalmaz etkisi ortaya çıktı. Telveleri yiyenler kulaklarına inanamıyor

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı beton üretiminde kahve telvelerinin etkili olduğu kanısına vardı.

Kahve telvelerini kumdan daha güçlü olduğuna dair bulgular tespit edildi.

Dr. Rajeev Roychand kahve telvesinin organik içeriği nedeniyle diğer malzemelerle bağlanmayacağı için standart betonla ham olarak karıştırılamayacağını açıkladı.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ SAĞLADI

Telveyi daha uyumlu hale getirmek için ekip, malzemeleri 350 ve 500 derecede pirolize etmeyi ve ardından standart beton karışımları için yüzde 5, 10, 15 ve 20 oranlarında kum yerine kullanmayı denedi.

Journal of Cleaner Production dergisine göre, 350 derecenin mükemmel bir sıcaklık olduğu ve kahve biyokömürü ile harmanlanmış kompozit betonun basınç dayanımında yüzde 30'luk bir artış sağladığı tespit edildi.



KAHVE TELVELERİNİ YİYENLER ŞOKTA

Öte yandan hem pişmiş hem de pişmemiş kahve telvelerini yiyenler bu bilgiyi öğrendiklerinde şok şaşıracaklar. Bu bilgiyi öğrenenler ise kahve telvesi yemeye korkuyor.