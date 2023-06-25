Kahve telvesinin müthiş yararı

İşte dişleri bembeyaz yapan macun yöntemi...

Kahve telvesinin müthiş yararı

Editör: Ali Öncü

Diş sağlığınızı korurken aynı zamanda beyazlık sağlayacak doğal bir ürün kahve telvesi macunu etkisiyle şaşırtıyor.

Diş macunları son dönemde hem artan fiyatlardan kaynaklı hem de diş minesine verdiği zarar nedeniyle alternatif seçeneklerin arandığı ürünler arasında. Diş sağlığı iyi bir gülüş ve sağlıklı ağızlar için ilk kriterdir. Düzenli diş ve dil temizliği ağzınızı kötü kokulardan arındıracak, yemek kalıntılarını giderecek ve beyaz bir gülüş sağlayacak.

Bu nedenle evdeki malzemelerle diş temizliği konusunda araştırmalar hız kazandı. Hiçbir kozmetik ürüne maruz kalmadan cep dostu bir seçenek ile dişlerinizi fırçalayabilir, beyaz gülümsemeye kavuşabilirsiniz.

İçtiğiniz kahveyi ziyan etmeden telvesini bir kaba alın. Islattığınız diş fırçanızı telveye batırın ve fırçalamaya başlayın. 2 dakika sonra ağzınızı çalkalayın. Kahveyi içecek olarak tüketmenin dişleri sararttığı bir gerçektir. Ancak kahve taneciklerini özellikle telvesini peeling olarak kullandığınızda etkisine inanamayacaksınız. Düzenli olarak yapılan bu yöntem sonunda dişlerinizin daha beyaz olduğunu fark edeceksiniz.

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