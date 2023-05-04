Kahvehanedeki seçim çalışmasında 4 kişinin darbedilmesi olayında 6 tutuklama

Tartışma sonrasında kahvehaneye gelen yaklaşık 25 kişilik bir grup, içerdeki 4 kişiyi darbetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve çevredeki kameraları inceleyerek 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 6'sı, "silahla kasten yaralama", "tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

Yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olay, 3 Mayıs tarihinde saat 00.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, seçim çalışması için kahvehaneye gelen Yeşil Sol Parti Çanakkale milletvekili adayı Adile Yalçın'ın da aralarında olduğu partililer, Hasan Çicek, Mustafa Kılıç, Selçuk Şahin ve Muhammed Şanlı'nın bulunduğu masaya geldi. Yalçın, masadaki Mustafa Kılıç ile tokalaşmak isteyince aralarında tartışma çıktı. Kahvehanedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Daha sonra kahvehaneye gelen yaklaşık 25 kişilik grup, içerideki Yalçın ile tartışan 4 kişiyi darbetti. Ambulansla kaldırıldıkları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iş yeri ve çevredeki kameraların incelenmesinin ardından olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı, 'silahla kasten yaralama', 'tehdit', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'mala zarar verme' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerini ardından serbest bırakıldı.