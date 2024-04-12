Kahvehaneye kurşun yağdırdılar müşteri çayını alıp kaldırımda içti. Kar maskeli 2 kişi baskın düzenledi

Bu kadarına da pes dedirten olay, Şeyh Şamil Mahallesi’nde dün sabah meydana geldi. Kahvehane önünde çıkan bir tartışma sonucu bir kişi bıçaklandı.

Aynı günün akşamında, motosikletle gelen iki kar maskeli şahıs, kahvehaneye girerek “kardeşini kimin bıçakladığını” sordu ve havaya doğru birkaç el ateş açtıktan sonra dışarı çıktılar.

Daha sonra, kahvehanenin önünde de birkaç kez daha ateş açarak olay yerinden motosikletleriyle hızla uzaklaştılar.

Herhangi bir yaralanma olmadı, ancak bu anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, saldırganların kahvehaneye girdiği anda, bir müşteri çay bardağını alarak dışarı çıkıyor ve olayları izlerken çayını yudumlamaya devam ediyor.