Kahvenin hayat kurtaran faydası ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı. Günde ne kadar tüketilmeli?

Editör: Murat Öztürk

Kardiyoloji Uzmanı Dr. S. Anıl Sarıca, kahvenin bazı damar hastalığı problemlerinin oluşumunu da ciddi ölçüde azalttığını dile getirdi.

Kahve içerisinde, yüksek miktarda bulunan antioksidanların, sağlığa olumlu etkilerinin olduğunu belirten Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca, buna rağmen, tüketim şekli ve miktarının kahveyi sağlıklı bir seçenek olmaktan çıkarabileceğine de vurgu yaptı.

GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE KALBE DOST

Uzm. Dr. S. Anıl Sarıca, günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin ‘düşük tüketim’ olduğu bilgisini açıklayan altı ve daha fazla kahve tüketiminin ise ‘ağır tüketicilik’ olarak tanımlandığını dile getirdi.

Günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketiminin sağlıklı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. S. Sarıca şunları söyledi:

“Kardiyologlara en sık sorulan soruların başında kahve tüketiminin insan sağlığına etkileri geliyor. Kahvenin içerisinde bulunan 1000’den fazla biyolojik aktif bileşen sayesinde günde iki ila dört fincan kahve tüketimi kalbe iyi geliyor.”

KAHVENİN FAYDALARI

- Enerji Düzeyini Arttırır ve Zekayı Güçlendirir

-Yağ yakımını hızlandırır

-Fiziksel performansı arttırır

-Önemli mikronutriyentler içerir

-Alzheimer, Parkinson ve Demans hastalıklarına karşı korur

Kansere ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar