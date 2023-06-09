Kaka Volkan Demirel'e 18 yıl sonra yine gol attı. İzleyenlere eskileri hatırlattı

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City- Inter karşı karşıya gelecek. Dev final öncesinde İstanbul'da futbolun efsaneleri bir araya geldi.

VOLKAN DEMİREL'İ İKİNCİ KEZ AVLADI

Yapılan organizasyonda Luis Figo'nun takımı ile Hamit Altıntop'un takımı bir araya geldi. Karşılaşmanın 5. dakikasında Kaka, Luis Figo takımı adına ceza sahası dışından çektiği sert şutta Volkan Demirel'i avladı ve Brezilyalı yıldız, 13 Eylül 2005'te oynanan Milan-Fenerbahçe mücadelesinden bu yana Demirel'i ikinci kez avladı.

Video, EXXEN'den alınmıştır.