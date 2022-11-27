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Kalça ağrısı şakaya gelmez...

Uzmanlar kalça eklemine bağlı herhangi bir rahatsızlığı gösteren kalça ağrılarının kesinlikle ciddiye alınmasını söyledi. İşte o çok önemli kalça hastalığı…

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 14:44
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Kalça neden ağrır?

Kalça ağrısı şakaya gelmez...
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Nöroloji ve Ağrı Uzmanı Prof. Ali Kemal Erdemoğlu, kalça kireçlenmesinin, eklem içindeki kemikleri örten kıkırdaklı yapıların çeşitli nedenlerle aşınarak alttaki kemiğin deforme olmasına neden olmasının tıbbi adı olduğunu söyledi.

Prof. Erdemoğlu 55 yaş ve üstü kişilerin kalça kireçlenmesi olan bir yaş grubu olarak kabul edildiğini söyledi ve bazı uyarılarda bulundu:

“Kalça kireçlenmesinin en belirgin belirtileri arasında kalça ağrısı ve eklemi tam olarak hareket ettirememe yer alır. Hastalığın ana özelliği, bacak ve kalça eklemlerinin yanlış kullanımıdır. Ağrı kalça bölgesinde başlasa da kasık bölgesine ve dizlere de yayılabilir.

Kök hücrelerin vücudumuzda henüz dönüştürülmemiş ana hücreler olduğunu belirten Prof. Erdemoğlu, kök hücrelerin nasıl etki ettiğini anlattı:

“Aktive edilmiş kemik iliği veya yağdan türetilmiş mezenkimal kök hücreler, uygulama alanında biyoterapötik bir yanıt ortaya çıkarır. Hasarlı dokuda onarım ve yeni doku oluşumunu sağlarlar ve bir tür yara iyileşmesi görevi görürler. Diz ve kalçaya uygun adipoz yağlı dokudan eklem için uygun hücre yapılmakta ve kıkırdak oluşumu sağlanmaktadır.”

Erdemoğlu, “Yağ dokusunun kök hücrelerden zengin dokulardan biri olduğunu, çıkarılan yağ dokusunun özel olarak işlendiğini ve içindeki kök hücrelerin izole edildiğini belirtti. Bu işlem yaklaşık 1-2 saat sürer. Hazırlanan kök hücreler dizin hasar gördüğü ve hücrelerin iyileşmesi beklenen yerlere uygulanıyor. Diz kıkırdak hasarı durumunda, kök hücrelerin sadece hasarlı bölgede hareket etmesini ve diz eklemine yayılmamasını sağlamak kollajen veya hyalüronik asit bazlı taşıyıcılar ile hedeflenebiliyor. Kök hücreler vücudun kendi hücreleri olduğu için tedavinin amacı dokunun kendisini iyileştirmek ve yenilemek” diye konuştu.

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