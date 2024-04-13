Kalçasıyla rekor kırdı. 55 dakika 4 saniye çevirdi

Guinness Rekorlar Kitabı, dünyanın en dikkat çekici başarılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

2021'de 31 dakika 25 saniye ile rekor kıran Hulamyhoop, bu başarısını daha da ileriye taşıyarak süreyi 55 dakika 4 saniyeye yükseltti.

Bu başarı anlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak geniş kitlelere ulaştı ve viral bir fenomene dönüştü.

Andrea Hulamyhoop, 2021'deki başarılı denemesiyle kalçasıyla hulahop çevirme dalında en uzun süre rekorunu kırmış ve 2024 yılında bu rekoru 55 dakika 4 saniyeye çıkararak kendi rekorunu geliştirdi.

Genç kadın, bu özel anları sosyal medya hesabından "10. Guinness Dünya Rekorunu kırdım! 2021'deki kendi rekorumu geçtim ve 'En uzun süre hulahop çevirme' rekorunu 55 dakika 4 saniye ile yeniden belirledim" mesajıyla paylaştı.