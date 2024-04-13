Kalçasıyla rekor kırdı. 55 dakika 4 saniye çevirdi

Murat Öztürk
Kalçasıyla rekor kırdı. 55 dakika 4 saniye çevirdi
Guinness Dünya Rekorları, çeşitli kategorilerdeki rekorlarıyla dikkat çekerken, Andrea Hulamyhoop kalça hareketleriyle hulahop çevirme dalında en uzun süre rekorunu kırdı.

Guinness Rekorlar Kitabı, dünyanın en dikkat çekici başarılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

2021'de 31 dakika 25 saniye ile rekor kıran Hulamyhoop, bu başarısını daha da ileriye taşıyarak süreyi 55 dakika 4 saniyeye yükseltti.

Bu başarı anlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak geniş kitlelere ulaştı ve viral bir fenomene dönüştü.

Andrea Hulamyhoop, 2021'deki başarılı denemesiyle kalçasıyla hulahop çevirme dalında en uzun süre rekorunu kırmış ve 2024 yılında bu rekoru 55 dakika 4 saniyeye çıkararak kendi rekorunu geliştirdi.

Genç kadın, bu özel anları sosyal medya hesabından "10. Guinness Dünya Rekorunu kırdım! 2021'deki kendi rekorumu geçtim ve 'En uzun süre hulahop çevirme' rekorunu 55 dakika 4 saniye ile yeniden belirledim" mesajıyla paylaştı.

so.jpg

İlgili Haberler
AB'den Mısır'a 1 milyar avroluk destek
AB'den Mısır'a 1 milyar avroluk destek
Golf topu büyüklüğünde. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar kitabına girdi
Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar kitabına girdi
Bu yumurcaklar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Dünyanın en yaşlı köpeği Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Son Haberler
Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı
Çimenlik alana tuvaletini yaptı. Kaldırımdan geçenlere aldırış bile etmedi. Umumi tuvalete çevirdi. Gündem
Çimenlik alana tuvaletini yaptı. Kaldırımdan geçenlere aldırış bile etmedi. Umumi tuvalete çevirdi.
Ünlü oyuncu otomobili çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! Kadının imdadına yetişti... Gündem
Ünlü oyuncu otomobili çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! Kadının imdadına yetişti...
AVM’de dehşet. 5 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti Dünya
AVM’de dehşet. 5 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Trabzonspor'a Trabzon'da protesto 'Kendi kalelerine gol attılar' Spor
Trabzonspor'a Trabzon'da protesto 'Kendi kalelerine gol attılar'
'POS çalışmıyor IBAN’a at' dönemi son buluyor. Maliye IBAN'cılara ceza kesecek Ekonomi
'POS çalışmıyor IBAN’a at' dönemi son buluyor. Maliye IBAN'cılara ceza kesecek
Arzum Onan oğlu ve sevgilisiyle tatile çıktı Magazin
Arzum Onan oğlu ve sevgilisiyle tatile çıktı