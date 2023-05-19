Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar kitabına girdi

Japon bir firma, yaklaşık 125 bin TL'lik fiyatıyla dünyanın en pahalı dondurmasını ürettiğini Guinness Dünya Rekorları'na duyurdu.

Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar kitabına girdi

Independent Türkçe'nin haberine göre, porsiyon fiyatı 873 bin 400 yen (yaklaşık 125 bin TL) olan bu özel dondurma, "Byakuya" adıyla anılıyor. 130 mililitrelik cam kavanozlarda servis edilen bu Roma dondurması, İtalya'nın Alba kentinde üretilen beyaz trüf mantarıyla yapıldı. Trüfün kilosu ise 15 bin 192 dolar.

Bu özel dondurmada ayrıca reggiano parmesan peyniri ve hafif tatlı kokusu olan Japon sosu sake lees de kullanıldı. Firma sözcüsü, "Tadı doğru hale getirmek için birçok deneme ve hata yaptık. Geliştirme süreci 1,5 yıldan fazla sürdü. Guinness Dünya Rekoru elde etmek, tüm bu çabalara değdi" şeklinde açıklamada bulundu.

Byakuya dondurmasını sipariş eden müşterilere ayrıca el yapımı metal kaşık da hediye ediliyor. Önceki rekor sahibi ise New York'ta bulunan bir restoranda satılan vanilya ve 23 ayar yenilebilir altın varak içeren bin dolarlık Golden Opulence Sundae idi.

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