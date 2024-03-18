Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü

Kaynak: DHA
Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü
Adana’da Selahattin Ayan (34) isimli şahıs, kaldığı apartta tartıştığı şahıslar tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü. Şüpheliler aranıyor.

Adana’nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, apartta kalan Selahattin Ayan, kimliği belirsiz şüphelilerle bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu.

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HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde Ayan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

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