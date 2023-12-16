Kaldırılan cami çatısının altından çıktı. Dünyada eşi benzeri yok

Kaynak: İHA
Sivas Divriği Ulu Cami’ndeki restorasyon kapsamında kapatılan çatının altından Dünya’da eşli benzeri olmayan cami adeta yeniden gün yüzüne çıktı.

Sivas kent merkezine uzaklığı 152 kilometre uzaklıkta olan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Melek tarafından Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah’ın 1228 - 1243 tarihleri arasında yaptırıldı.

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800 yıldır zamana meydana okuyan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında tarihin çok yönlü restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

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Birbirinden farklı 10 binden fazla motifin yer aldığı ve belirli saatlerde cennet kapısı ve taç kapıda beliren namaz kılan insan siluetine sahip Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında restorasyon sürecinde yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için geçici olarak yapılan çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış çatı kaldırıldı.

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Çatının kaldırılmasıyla Dünya’da eşli benzeri olmayan cami adeta yeniden gün yüzüne çıktı. Caminin 2024 yılında bahar ayında açılması planlanıyor.

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