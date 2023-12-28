Kaldırımda hareketsiz bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı

Düzce'nin Hamidiye Mahallesi 1247 Sokak’ta meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar, duydukları bir silah sesinden sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgede çalışma yapan polis, Resul Kaplan’ı kaldırımda hareketsiz yatarken buldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Kaplan'ın başının arka kısmından tabancayla vurulduğu belirlendi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLDÜRÜLEN RESUL KAPLAN ANNESİNİ TACİZ ETMİŞ

Polisin ekipleri yaptığı araştırmada, Kaplan'ı O.Y.' isimli şahsın öldürdüğü ortaya çıktı. Polis ekipleri, O.Y.'yi bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. O.Y.'nin, emniyetteki sorgusunda Kaplan'ı, annesi A.Y.'yi taciz ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken ölen Resul Kaplan'ın daha önce de başka bir kadını telefon mesajlarıyla ve arayarak taciz ettiği gerekçesiyle bir süre tutuklu kaldığı tespit edildi.