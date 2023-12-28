20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.

Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Cumali Sokak’ta yaşandı, Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu anne F.H. (20), 20 günlük oğlu M.H.’yi emzirdikten sonra beşiğine yatırdı.

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Bir süre sonra bebeğinin yanına geri gelen anne, 20 günlük bebeği hareketsiz halde buldu. F.H.’nin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

20 günlük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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