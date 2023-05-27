Kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradı. İşte o anlar

Adana'da, kaldırımda otururken 2 şüphelinin tabancalarla ateş etmesi sonucu vücuduna 6 kurşun isabet eden bir kişi, ağır yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırımda otururken silahlı saldırıya uğradı. İşte o anlar

Adana'daki olay Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak kenarındaki kaldırımda oturan İbrahim D.'ye, yanına yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancalarla peş peşe ateş edildi. Şüphelilerin kurşun yağdırdığı İbrahim D., vücuduna isabet eden 6 kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim D., kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Öte yandan, şüphelilerin silahlı saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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