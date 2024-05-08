Kalender Çiçeği ilgi odağı oldu

Kaynak: İHA
Kalender Çiçeği ilgi odağı oldu
Kahramanmaraş'ta literatüre geçen endemik bir tür olan Kalender Çiçeği, ilgi odağı haline geldi.

Afşin ilçesinin Güvek Yaylası'nda yetişen bu çiçek, 1900 rakımda kayalıklarda bulunuyor. Son derece kısa bir ömre sahip olan ve kayalıklarda açan bu çiçek, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kalender Çiçeği, Prof. Dr. Ahmet İlçim'in keşfiyle Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine özgü olduğu belirlendi. Literatürde Geranium Calenderianum olarak adlandırılan bu çiçeğin endemik bir tür olduğu vurgulandı. Bu özel bitki türü, bölgenin doğal zenginliğini ve biyolojik çeşitliliğini koruma açısından önemli bir yer tutuyor.

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