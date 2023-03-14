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Kıvırcık lahananın yararları saymakla bitmiyor

Bol vitamin ve mineral içeren kale bitkisinin yani Kıvırcık lahananın müthiş yararları var. İşte Kıvırcık lahananın yararları…

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 06:38
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Kale'nin faydaları

Kıvırcık lahananın yararları saymakla bitmiyor
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Vitamin, lif ve protein açısından oldukça zengin olan kale bitkisinin faydaları oldukça çok. Sütten daha çok kalsiyum içerdiğini belirten uzmanlar kale bitkisinin demir yönünden de zengin olduğunun altını çiziyor. Kara lahananın başka bir türü olan kale bitkisinin 100 gramında 30 kalori olması ve hiç yağ içermemesi diyet yapanlarının listesinin ayrılmaz sebzeleri arasında yer alıyor. Ancak uzmanlar kale bitkisinin faydalarının yanında fazla tüketilmesi halinde zararlı olabileceği uyarısında da bulunuyor. Uzmanlar fazla tüketildiğinde sindirim problemleri yaşanabileceğini, troid ve kalp krizi gibi sağlık sorunları olabileceğini belirtiyor.

KIVIRCIK LAHANANIN YARARLARI

Vücudun detoksifikasyon sistemi için kapsamlı destek sağladığı kabul ediliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Bakır, kalsiyum, sodyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi minerallerden zengin bir kaynak.

Kalp hızını ve kan basıncını kontrol ediyor.

Kolesterol düşürücü ve birçok kronik hastalıkların ana nedeni olan, vücuttaki iltihabı düşürücü etkileri olduğu belirtiliyor.

Güçlü dişler ve kemikler için bol kalsiyum içerir.

Demir açısından zengindir.

Koyu yeşil yapraklarından dolayı yoğun K vitamini içerir.

Vücudun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olur.

Göz sağlığı için A vitamini içerir.

Özellikle mesane, meme, kolon, yumurtalık ve prostat kanserine iyi geldiği yönünde çalışmalar mevcut.

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