Kalıcı güzellik için amuda kalkın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gizem Ertürk
Kalıcı güzellik için amuda kalkın
Kalıcı güzellik peşinde olanlar için dört etkili egzersiz keşfedildi. Bu egzersizler, sağlıklı ve alımlı bir cilt için yüz kaslarını güçlendirmenin önemi vurgulandı.

Peki, bu egzersizleri nasıl yapabilirsiniz? İşte bazı öneriler:

Cilt güzelliğiniz için düzenli egzersiz yapmanız tavsiye edildi.

AMUDA KALKARAK KAN AKIŞINI HIZLANDIRIN

Bu pozisyon, yüzünüze zengin oksijenli kanın akışını artırarak, hem yüz kaslarınızı sıkılaştırır hem de kırışıklıklarınızı azaltır. Eğer amuda kalkamıyorsanız, bir koltukta veya yatakta yatarken başınızı aşağı doğru sarkıtabilirsiniz.

TERLEYEREK CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Terleme, cildinizdeki gözenekleri açarak temizler. Kalp ritminizi artıracak ve terlemenizi sağlayacak koşu, yüzme, yürüyüş veya tenis gibi aktiviteler yapın.

YÜZ YOGASI İLE SARKMALARI ÖNLEYİN

Boynunuzdaki sarkmaları önlemek için, ağzınızı olabildiğince geniş açın ve dilinizi dışarı çıkarın. Bunu 3 saniye boyunca tutun ve 8 kez tekrarlayın. Alnınızdaki çizgileri azaltmak için, kaşlarınızı kaldırın ve 5 saniye bekleyin. Ardından kaşlarınızı tekrar kaldırın ve bu sefer gözlerinizi genişçe açarak 5 saniye daha bekleyin. Bu egzersizi her gün 8 kez yapın.

GÜLÜMSEYEREK SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Araştırmalar, gülmenin bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini ve stres seviyenizi düşürdüğünü ortaya koymaktadır. Ne kadar kötü hissederseniz hissedin, yüzünüzden gülümsemeyi asla eksik etmeyin.

İlgili Haberler
Koreli kadınların cilt güzellik sırları ortaya çıktı
Kadınların güzellik sırrı limon...
Son Haberler
Fatih'te anket yapmak istedi, Türkçe konuşacak kimseyi bulamadı... Aldığı cevap daha çok "Arabi..." Gündem
Fatih'te anket yapmak istedi, Türkçe konuşacak kimseyi bulamadı... Aldığı cevap daha çok "Arabi..."
"Nerde bu benim diyen abiler" dedi, havaya ateş açtı Video
"Nerde bu benim diyen abiler" dedi, havaya ateş açtı
Mersin'de 4 farklı iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı Gündem
Mersin'de 4 farklı iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Gübrede dış ticaret açığına çare olacak. Çiftçiye düşük fiyatlı yerli ürün Ekonomi
Gübrede dış ticaret açığına çare olacak. Çiftçiye düşük fiyatlı yerli ürün
Cem Küçük ‘Emekliler 20 bin lira alacak’ dedi. Saray’dan aldığı son bilgiyi açıkladı Gündem
Cem Küçük ‘Emekliler 20 bin lira alacak’ dedi. Saray’dan aldığı son bilgiyi açıkladı
Lahey’deki “soykırım” davasında ikinci gün: İsrail savunma verdi Dünya
Lahey’deki “soykırım” davasında ikinci gün: İsrail savunma verdi
APPLE’da dev değişiklik Teknoloji
APPLE’da dev değişiklik