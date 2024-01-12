Kalıcı güzellik için amuda kalkın

Peki, bu egzersizleri nasıl yapabilirsiniz? İşte bazı öneriler:

Cilt güzelliğiniz için düzenli egzersiz yapmanız tavsiye edildi.

AMUDA KALKARAK KAN AKIŞINI HIZLANDIRIN

Bu pozisyon, yüzünüze zengin oksijenli kanın akışını artırarak, hem yüz kaslarınızı sıkılaştırır hem de kırışıklıklarınızı azaltır. Eğer amuda kalkamıyorsanız, bir koltukta veya yatakta yatarken başınızı aşağı doğru sarkıtabilirsiniz.

TERLEYEREK CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Terleme, cildinizdeki gözenekleri açarak temizler. Kalp ritminizi artıracak ve terlemenizi sağlayacak koşu, yüzme, yürüyüş veya tenis gibi aktiviteler yapın.

YÜZ YOGASI İLE SARKMALARI ÖNLEYİN

Boynunuzdaki sarkmaları önlemek için, ağzınızı olabildiğince geniş açın ve dilinizi dışarı çıkarın. Bunu 3 saniye boyunca tutun ve 8 kez tekrarlayın. Alnınızdaki çizgileri azaltmak için, kaşlarınızı kaldırın ve 5 saniye bekleyin. Ardından kaşlarınızı tekrar kaldırın ve bu sefer gözlerinizi genişçe açarak 5 saniye daha bekleyin. Bu egzersizi her gün 8 kez yapın.

GÜLÜMSEYEREK SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Araştırmalar, gülmenin bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini ve stres seviyenizi düşürdüğünü ortaya koymaktadır. Ne kadar kötü hissederseniz hissedin, yüzünüzden gülümsemeyi asla eksik etmeyin.