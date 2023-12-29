Koreli kadınların cilt güzellik sırları ortaya çıktı

İnsanların hayali olan cilt güzelliğinin sırları ortaya çıkmayı sürdürüyor. Bu süreçte Koreli kadınların cilt güzellik sırları gün yüzüne çıktı.

Koreli kadınların ciltleri neden hep parlak ve canlı görünüyor? Bunun arkasında 10 adımlı bir cam cilt rutini yattığı bildirildi.

Siz de bu rutini öğrenip makyajsız bile harika bir cilde kavuşmak ister misiniz?

İşte Korelilerin ‘Glass Skin’ olarak adlandırdıkları cam cilt trendinin püf noktaları:

1. Cildi Temizleme

Bu rutine başlamadan önce, cildinizi tamamen temizlemeniz gerekiyor. Makyajınızı çıkarsanız bile, cildinizde yağ ve kir birikmiş olabilir. Bu yüzden, en etkili cilt temizleyici ürününüzü alıp, 3-5 dakika boyunca yüzünüze nazikçe masaj yapın. Sonra, bol suyla durulayın ve temiz bir havluyla hafifçe kurulayın.

2. Gözenekleri Arındırma

Koreli kadınlar için gözeneklerin küçük ve temiz olması çok önemli. Bu yüzden, bu adımda cildinizi ölü derilerden kurtaracak bir scrub veya peeling kullanmalısınız. Ama dikkat edin, seçtiğiniz ürün yüzünüzü çizmemeli veya tahriş etmemeli.

3. Tonikle Arındırma

Bu adımda, cildinizi tonikle arındırarak, kalan kir ve yağlardan kurtulacaksınız. Eğer güvendiğiniz bir tonik markanız yoksa, bu adım için kaliteli bir tonik almanızı tavsiye ederiz. Pamukla yüzünüze uygulayın ve tamamen emilmesini bekleyin.

4. Maske

Bu adımda, cildinizi nemlendirecek ve yumuşatacak bir maske seçin. Bu maske, cildinizi bakımın devamı için hazırlayacak. Maskenizin bol ıslak ve malzemeli olmasına dikkat edin.

5. Esans - Essence

Bu adım, Kore cilt bakımının özgün bir adımıdır. Esans, tonik ve serum arasında bir etkiye sahip bir bakım ürünüdür. Cildinizin tamamen emmesi için biraz zaman ayırın.

6. Serum

Bu adımda, cildinize serum uygulayın ve masaj yaparak iyice yedirin. Koreli kadınlar, bu adımda masaj aletleri de kullanıyorlar. Serum ve yüz masajı, makyajsız da muhteşem görünen bir cilt için çok önemli!

7. Gözenek Sıkılaştırma

Bu adımda, gözeneklerinizi sıkılaştıracak ürünler kullanın. Mümkünse, cildinizi matlaştıran ve jel kıvamında olan ürünleri tercih edin. Sıkı gözenekler, makyajınızın da daha güzel durmasını sağlayacak!

8. Göz Çevresi Kremi

Göz altı torbaları ve morlukları, Koreli kadınlar için kabul edilemez. Bu yüzden, bu adımda metal bilyeli ve masajlı göz çevresi kremleri çok popüler. Metal bilyeler, göz çevrenizi serinleterek şişliği alacak.

9. Nemlendirme

Nemlendirme, her cilt tipi için vazgeçilmez bir adımdır. Cildinize çok fazla işlem uyguladığınız için, bol bol nemlendirici sürerek masaj yapın. Bu adım, cildinizin parlaklığını artırırken, kuruluğu ve gerilmeyi de önleyecek.

10. Güneş Koruyucu

Cilt bakımınızı gündüz yapıyorsanız, son adımda mutlaka güneş koruyucu sürün. Eğer rutininizi akşam yapmayı tercih ediyorsanız, bu adımı gece kremiyle değiştirebilirsiniz. Koreli kadınların çoğunun çok beyaz tenli olması, güneş lekelerine karşı çok hassas olmalarına neden oluyor. Siz de beyaz tenliyseniz, bu rutini güneş koruyucuyla bitirmeyi unutmayın.