Kaliforniya-Meksika sınır sahilinde sınır inşaatı devam ediyor

Meksika’nın Tijuana şehrinde ABD’nin Kaliforniya eyaleti ile sınırı oluşturan Tijuana Sahili üzerinde kurulu bariyerleri güçlendirmek amacıyla sınır inşaatı devam ediyor.

KAYNAK: AA
Kaliforniya-Meksika sınır sahilinde sınır inşaatı devam ediyor

Düzensiz göçmenlerin sınır duvarından atlamaya veya yüzerek sınırı geçmeye engel olmak amacıyla inşa edilen 30 metrelik çit paneller, ikincil duvar olarak örülmeye başlandı.

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