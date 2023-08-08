Kaliforniya-Meksika sınır sahilinde sınır inşaatı devam ediyor

Düzensiz göçmenlerin sınır duvarından atlamaya veya yüzerek sınırı geçmeye engel olmak amacıyla inşa edilen 30 metrelik çit paneller, ikincil duvar olarak örülmeye başlandı.
08 Ağustos 2023 Salı
Meksika’nın Tijuana şehrinde ABD’nin Kaliforniya eyaleti ile sınırı oluşturan Tijuana Sahili üzerinde kurulu bariyerleri güçlendirmek amacıyla sınır inşaatı devam ediyor.
Düzensiz göçmenlerin sınır duvarından atlamaya veya yüzerek sınırı geçmeye engel olmak amacıyla inşa edilen 30 metrelik çit paneller, ikincil duvar olarak örülmeye başlandı.