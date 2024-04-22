Kaliteli ürün kalitesiz hizmet!

Türkiye’den yurt dışına ihraç edilen binlerce ton incir iade edildi. Gerekçesi tarım ilacının yüksek dozda kullanılması.

Yine Rusya başta çilek olmak üzere, domates, portakal ve benzeri birçok narenciye ürününü iade etti.

Oysa biz bunları yıllardır bu şekilde tüketiyoruz.

Bunlardan dolayı mı kanser olduk bilemiyoruz ama yabancının zararlı diye almadığı ürünü bize bal kaymak gibi satıyorlar ve biz de afiyetle tüketiyoruz.

Mesela Almanya’dan Türkiye’ye yıllık izine gelen gurbetçiler beraberinde sucuk ve peynir getiriler.

Neden?

Çünkü her ikisi de Türk markası olmasına rağmen ülkemizde üretileni kalitesiz buldukları için!

Alman yasaları onların sadece sağlığını değil aynı zamanda damak zevkini de koruyor.

Avrupa’daki yasalar insanların sadece sağlığını ve damak zevkini mi koruyor?

Elbette hayır! Aynı zamanda onların tüketici haklarını da koruyor.

Eğer markaysan önce tüketici haklarına saygı duyacaksın.

Yani müşteri memnuniyeti!

2 yıl önce yurt dışından televizyonumun bir parçasını satın aldım. Daha önce Türkiye’de de bulunan ancak sonra ülkemizden çıkan dev mağazada satış temsilcisi ürünün fiyatını bilgisayara baktı 17 Euro dedi. Bana bedava geldi hemen aldım.

Kasaya gittim ve fiyatın 170 Euro olduğunu öğrendim. İtiraz ettim satış temsilcisi geldi ve özür diledi. Yanlış gördüğünü söyledi ve hemen şefi çağırıp durumu anlatı.

Bana o televizyon kitini 17 Euro’ya verdiler. İşte bu yasalarla sunulan bir hak değil, o markanın kalitesinin müşteriye sunduğu bir hak.

Ya bizde?

Yine bizzat başımdan geçen bir olay. Marka adı vereceğim çünkü bu Türkiye’nin en kurumsal bir markası. Hizmet kalitesi için bilmeleri gereken bir olay.

Migros Türkiye’nin en büyük market zinciri. Migros altında internet üzerinden hizmet veren markası ise Tazedirekt.

Bir süredir bu markadan alışveriş yapıyorum. Ürünler özellikle tarım ürünleri en iyisi. Pahalı ama kaliteli.

Peki ya hizmet?

Elbette sıfır!

Her 10 günde bir aldığım sütü sipariş ettim. Ertesi günü ürünü beklerken bir mesaj geldi stok yetersizliğinden sipariş iptal edildi. Sitesine girip baktığımda aynı ürün vardı. Sadece litresi yaklaşık 15 lira daha fazla.

Sipariş verdim ve hemen geldi.

Markaya itiraz ettim. Yanıtları daha da şaşırtıcıydı. Parasını aldıkları ürünü ertesi gün teslim edecekleri için iptal etmişler. Yani diyorlar ki o gün için ürün indirimliydi ama bugün yok.

İyi de sen oraya teslim tarih seçeneği koymuşsun ve bana satmışsın!

İşte müşteri memnuniyeti, işte hizmet kalitesi! Paranı verip kaliteli ürünü alsan ne yazar, hizmet kalitesi sıfır olduktan sonra.

İnternette bu konuda o kadar çok şikâyet var ki!

Bu ticari ahlak ve kültür Migros gibi bir markaya yakışıyor mu?

Bence yakışmıyor!

Ben bu konuyu tüketici mahkemesine taşıyacağım.

Mesele 18 lira değil.

Mesele markanın bana olan saygısı!