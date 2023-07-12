Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı. Kesinlikle yemeyin

Kardiyoloji Uzmanı, tuz konusunda uyarılarda bulunarak kalp hastalarına hayat kurtaran önerilerde bulundu.

Kalp hastalarına sıcak hava uyarısı. Kesinlikle yemeyin

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, kalp hastalarının yaz aylarında tuz kısıtlamasını gevşetebileceklerini belirterek uyarılarda bulundu.

Sıcak havaların terlemeye bağlı vücutta su ve tuz kaybına neden olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak, bu durumun kalp hastalarını olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi.

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TUZ KISITLAMASINI BİRAZ GEVŞETEBİLECEKLER

Normalde kalp hastalarına tuz kısıtlaması getirdiklerini ancak yaz aylarında terlemeye bağlı olarak hastaların tuz kaybına uğradığını, bu nedenle yaz aylarında tuz kısıtlamasını biraz gevşetebileceklerini dile getiren Dr. Karabacak, “Sıcak kalp hastalarını olumsuz etkiler.” dedi.

TUZUN ZARARLARI

Öncelikle bilinmesi gereken tuz alımının öğrenilmiş bir güdü olduğu. Bu nedenle tuz eşiğini düşürmek için bir süre limitlerinizi düşük tutmalısınız. Aksi halde aşırı tuz tüketiminin sebep olduğu son derece ciddi hastalıklar için risk grubundasınız demektir. Bu hastalıkların başında yüksek kan basıncı (hipertansiyon) geliyor. Ayrıca, sodyum, vücudun su tutmasına (dehidrasyon) sebep olarak, kalp yetmezliğine, böbrek hastalıkları, akciğer hastalığı ve eklem yangısına sebep oluyor.

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