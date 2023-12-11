Kalp hastası 74 yaşındaki kadının kemik tümörü başarıyla alındı

Trabzon'da yaşayan kalp hastası 74 yaşındaki kadının kemik tümörü başarıyla alındığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Kalp hastası 74 yaşındaki kadının kemik tümörü başarıyla alındı

Trabzon'da yaşayan 74 yaşındaki Mübeccel Barutçu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ndeki başarılı operasyonla kötü huylu kemik tümöründen kurtulduğu bildirildi.

Sol kalçasındaki şiddetli ağrı nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'ne başvuran Barutçu, yapılan tetkiklerin ardından kıkırdak tümörü şüphesiyle ortopedik onkoloji ameliyatlarının yapıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'ne yönlendirildi.

Biyopsi sonucuna göre, oldukça nadir görülen bir kemik kanseri türü olan pelvik kondrosarkomlar (kötü huylu kıkırdak tümörü) tanısı konulan kadının, kısa sürede ameliyatına karar verildi.

İleri tetkik ve tedavi için KTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Salih Ayas'a müracaat eden Barutçu'ya tanı için biyopsi yapıldı.

Ameliyatını beklerken evinde kalp krizi geçiren Barutçu, yakınları tarafından Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birinde yüzde 99, diğerinde yüzde 70 tıkanıklık tespit edilen 2 kalp damarına stent takılan Barutçu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ameliyatı 6 ay ertelenen Barutçu, bu süreçte kendisini takip eden Doç. Dr. Ayas ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla tümöründen kurtuldu.

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