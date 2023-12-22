Kalp krizi geçirdiğini anlayınca aracını sağa çekti. Başka ölümleri engelledi

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, Kadıköy yolu doğrultusunda bir aracın seyir halindeyken bir anda aracını emniyet şeridine çektiği bildirildi. Uzun saatler boyunca emniyet şeridinden çıkmayan araçtan şüphelenen çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerinde gelen polis, itfaiye ve ambulans ekipleri şahsın kalp krizi geçirmesi sebebi ile hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden Z.U.U. sağlık ekipleri tarafından hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri olayın perde arkasını incelemek için soruşturma başlattı.