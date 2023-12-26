Yapay tatlandırıcılardaki felç ve kalp krizi tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi

Yapay tatlandırıcı olarak da kullanılan ve şeker alkolü olarak bilinen eritritolün, kan pıhtılaşması, kalp krizi ve felç gibi kalp damar hastalıklarına neden olabileceği bildirildi.

Eritritol, şeker alkolü adı verilen ve yapay tatlandırıcı olarak da kullanılan bir maddedir. Birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunur, şekerin yüzde 70 kadar tatlıdır ve kalorisizdir. Ancak, eritritolün kalp damar hastalıklarına neden olabileceği ortaya çıktı.

ABD ve Avrupa'daki araştırmacılar, kalp hastalığı riski olan yaklaşık 4 bin kişinin kan örneklerini analiz etti.

Sonuçlara göre, bu kişilerin kanlarında yüksek miktarda eritritol vardı. Eritritol, kan hücrelerinin pıhtılaşmasını kolaylaştırarak, kalp krizi ve felç riskini iki katına çıkardı.

Cleveland Clinic Lerner Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Stanley Hazen ve ekibi, eritritolün pıhtılaşmaya nasıl yol açtığını klinik çalışmalarla gösterdi. Araştırmacılar, eritritolün şeker hastalarına alternatif tatlandırıcı olarak sunulmasının tehlikeli olabileceğini belirtti.

Araştırma, Nature dergisinde yayınlandı.