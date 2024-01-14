Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. İyi insanlar iyi ki varlar

Kaynak: AA
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. İyi insanlar iyi ki varlar
Adana'da bir belediye otobüsü şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hızlıca hastaneye yetiştirerek yolcunun olası bir tehlike yaşamasını önledi.

Adana'da Veli Demirhan'ın idaresindeki belediye otobüsü, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyrederken bir yolcu fenalaştı.

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Durumu diğer yolcuların bildirmesi üzerine olayı fark eden sürücü, fenalaşan kişiyi Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerine teslim edilen yolcunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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Demirhan, olay sırasında paniğe kapılmadığını ve hastayı en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaştırmaya çalıştığını söyledi.

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BABASINI DA KALP KRİZİNDEN KAYBEDEN ŞOFÖRDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Yolcunun tedavisinin ardından mesaisine devam ettiğini belirten Demirhan, "Babamı kalp krizi nedeniyle kaybettim. Bu yüzden hemen onu hastaneye götürmeyi düşündüm. Hastaya yapabileceğim bir şey olup olmadığını sordum. 'Allah senden razı olsun' dedi. Zamanlarını boşa harcadığım için diğer yolculardan da özür diledim, "Onlar da bana teşekkür etti" dedi.

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Kalp krizi geçiren yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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