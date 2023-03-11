Sakın bunu yapmayın. Kalp krizi riskini 3 kat artırıyor

Kalp krizi birçok insanın hayatını tehdit ettiği biliniyor. Kalbi besleyen damarlarda yağ yapıdaki plakların oluşumu kalp krizine neden olduğu bildirildi. Kalp krizinden sonraki ölümlerin birçoğu kriz başladıktan birkaç saat içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle kalp krizi geçiren bir kişinin hızla hastaneye ulaştırılması oldukça önemlidir.

KALP KRİZİ RİSKİNİ 3 KAT ARTIRIYOR

Sağlığı tehdit eden sigara kalp krizine de yol açıyor. Kalp krizi, sigara içen kadın ve erkeklerde 3 kat daha fazla görüldüğü ortaya çıktı.

KALP KRİZİNİ ÖNLEYEN 7 BESİN

Portakal

Yulaf Ezmesi

Az Yağlı Yoğurt

Somon Balığı

Zeytinyağı

Ceviz, Fındık

KALP KRİZİ NASIL ÖNLENİR?

Kalp krizi riskini azaltmak için tütün kullanımını sonlandırmak, düzenli beslenmek, egzersiz yapmak, şeker tüketimine dikkat etmek, stresi kontrol edebilmek gerekir.