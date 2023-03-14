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Kalp krizi riskini 3 kat arttıran yiyecekler belli oldu. Her gün yiyoruz

Kalp krizi riskini arttıran yiyecekler listesinde ilk sırada günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin olması dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:27
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Kalp krizi riskini 3 kat arttıran yiyecekler belli oldu

Kalp krizi riskini 3 kat arttıran yiyecekler belli oldu. Her gün yiyoruz
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Kalp krizi geçirme riskinizi 3 kat artabileceği yiyecekler açıklandı. Sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiği doktorlar tarafından tekrar edilirken, her gün yediğimiz besinlerdeki tehlike de ortaya çıkması dikkat çekti.

Düşük yoğunluklu lipoprotein olarak bilinen LDL'nin oranı çok yüksek besinlerde kalp krizi riskini arttıdığı bildirildi.

İŞTE O SAĞLIĞI 3 KAT TEHDİT EDEN YİYECEKLER...

Sakatat, sucuk, salam, sosis, kırmızı et, kızartma, kalamar, midye, karides, tam yağlı süt ürünleri, mayonez, kaymak, krema ve tereyağı kalp krizi riskini arttıran yiyecekler listesinde ilk sırada olduğu bildirildi.

Somon balığı, zeytinyağı, ceviz, fındık, portakal, yulaf ezmesi, az yağlı yoğurt ve kiraz ise kalp krizi riskini azaltıyor.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.
Kalbi besleyen atardamarlarda gelişen herhangi bir ani tıkanma kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden olarak kalp dokusunda hasara yol açabilir. Kalbe kan akışından sorumlu olan damarların duvarlarında yağ yapıdaki kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve üzerlerinde çatlaklar oluşur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar veya duvardan kopan plaklar damarları tıkayarak kalp krizine neden olabilir. Erken zamanda ve doğru bir müdahale yapılarak damar açılmazsa kalp dokusu kaybı meydana gelir. Kayıp, kalbin pompalama gücünü azaltır ve kalp yetmezliği oluşur. Türkiye’de her yıl 200 bin kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu oran neredeyse trafik kazası nedeniyle yaşanan ölümlerin 30 katıdır.

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