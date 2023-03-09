Kalbinizde romatizma olduğunu nasıl anlarsınız

Romatizmal kalp hastalığı Kalp romatizması olarak da bilinir. Kalp kapakçığında meydana gelen iltihaplanmaya verilen addır. Romatizmal ateş sonucunda ortaya çıkan bu hastalık kadın- erkek her yaş gurubunda görülebiliyor. Daha çok üst solunum yolları hastalıkları sonrasında eklemlerde meydana gelen iltihaplanma ile birlikte kendini gösterir. Özellikle de tedavi edilmeyen üst solunum yolu hastalıkları 3 hafta sonra romatizmal ateşe dönüşerek bu soruna yol açar. Üst solunum yollarında ve eklemlerde meydana gelen iltihaplanma kalbe kadar ulaşarak kalp romatizmasını beraberinde getiriyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Romatizmal kalp hastalığının birçok yaygın belirtisi var. İşte o belirtiler:

Yorgunluk,

Sürekli üşüme hissi,

Baş dönmesi,

Mide bulantısı,

Eklemlerde görülen ağrı,

Morarma

Soğuk algınlığı en sık görülen belirtileridir.

Kalp çarpıntısı,

Göğüste ağrı,

Nefes almada zorlanma,

Düşük veya yüksek kan basıncı,

Kalp ritminde düzensizlik,





ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜR MÜ?

Özellikle de çocukluk çağında görülen boğaz enfeksiyonlarında erken tanı büyük önem taşıyor. Sık tekrarlanan boğaz enfeksiyonlarında tedavi için geç kalınması durumunda ise romatizmal ateş, kalbi vurabilir. Üstelik bu yaşlarda kalpte bir hasar görülmese bile orta yaşlarda kalp romatizması belirtileri ortaya çıkabilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Kalp romatizmasında uygulanan tedavilerin en önemli amacı tekrar enfeksiyon riskini ortadan kaldırarak vücudun ve kalbin dinlenmesini sağlamaktır. Genel olarak aspirin, kortizon, antiromatizmal ilaçlar tercih edilir. Hastalığın seyrine göre penisilin kullanılacaksa mutlaka hastaya öncesinde bir test uygulanmalı, sonuçlar uygunsa bu ilaç kullanılmalıdır. Çok ileri vakalarda ise balon valvüloplasti ve cerrahi yöntemler uygulanabilir.