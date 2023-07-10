Kalp krizi riskini 4 kat artırıyor. Fark etmeden yaptığımız bu hataya dikkat

Mynet'te yer alan habere göre; Günde ortalama 100 bin kez kasılarak neredeyse 8000 litre kanı dolaşıma pompalayan kalp, erkeklerde ağırlığı 340 gram iken kadınlarda yaklaşık 300-320 gram kadar olduğu biliniyor.

Her yıl yüzlerce insanın ölümüne sebep olan kalp krizi günümüzün en yaygın sağlık problemlerinden biri. Bu konuda yapılan araştırmalara göre yemek düzeniniz kalp krizi riskini dört kat artırdığı bildirildi.

KALP KRİZİ RİSKİNİ DÖRT KAT ARTIRIYOR

Uzmanlar, insanları ağır yiyecekler konusunda uyararak kalp krizini bu yiyeceklerin 4 kat arttırdığını duyurdu.

Ağır yemeklerin ‘kalbe yük olduğunu’ ve kalp krizi riskinizi artırabileceğini iddia etti. Geçmiş araştırmalar, kalp krizi sayısının Noel zamanı civarında artma eğiliminde olduğunu buldu. Geçmişte yapılan bir çalışma, alışılmadık derecede ağır yemekler yiyen kişilerin yemekten sonraki iki saat içinde kalp krizi geçirme ihtimalinin dört kat daha fazla olduğunu buldu.

Çalışmanın bir parçası olarak, New Orleans'taki doktorlar 1.986 miyokard enfarktüsü hastasına zorlu sınavlardan önce yedikleri yemekleri sordu. Bunlardan 158'i kalp krizinden sonraki 26 saat içinde ‘ağır bir yemek’ yediğini ve 25'i ataktan iki saat önce büyük bir yemek yediğini itiraf etti.

Kalp krizi, kalbe giden kan akışının aniden engellenmesidir. Bunun nedeni genellikle atardamarlarınızın duvarlarında yağ birikintilerinin birikmesidir. Ağır yemek yemek bu sorunu şiddetlendirebilir.