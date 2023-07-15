Kalp krizi ve felce karşı etkili. Uzmanlar ‘bir kâse yeterli’ dedi

Bir kâse taze çilek yemenin kalp krizi ve felci önleyebileceğini bilim insanları açıkladı.

Kalp krizi ve felce karşı etkili. Uzmanlar ‘bir kâse yeterli’ dedi

Editör: Naim Arıoğlu

Çileğin yüksek kolesterolün neden olduğu potansiyel olarak ölümcül arter tıkanıklıklarına karşı da koruma sağladığı bildirildi.

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ÇİLEK NEDİR?

Çilek, gülgiller familyası içinde yer alan bir bitki cinsi ve bu cins içinde yer alan türlerin meyvelerinin ortak adıdır. Tohumları meyvenin üzerinde bulunan birkaç meyveden biridir. Bu yönüyle, çilek bir istisnadır, çünkü çoğu meyvenin tohumları meyvenin içinde bulunur.

ÇİLEĞİN FAYDALARI

- Kalp krizi ve felci önlüyor

- Beyin Sağlığını Destekler

-Kalp Sağlığını Korur

-Enflamasyonu Azaltır

-Kan Şekerini Dengelemeye Yardımcı Olur:

-İyi Bir Lif Kaynağı

-Çilek kanı temizlemeye yardımcı olur.

-Çileğin insanlar üzerinde sakinleştirici etkisi vardır. Stresin azalmasında yardımcı olur.

-Diş eti sağlığı için faydalıdır. Diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunun azalmasına yardımcı olur.

-Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

-Romatizma hastalıklarına iyi gelir.

-Çilek çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Tüketimi ile bağışıklık sistemi kuvvetlenir.

-Sindirim sisteminin düzene girmesine ve daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

-Bağırsaklarda meydana gelen kurtların dökülmesinde etkilidir.

-Cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiler vardır. Cildi nemlendirerek temizlemeye yardımcı olur.

-İdrar söktürücü bir yapıya sahiptir.

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