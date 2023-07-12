Bu besinler zehirleyebilir

Yiyeceklerin hepsinin sağlıklı olmadığını söyleyen uzmanlar, kimilerinin zehirlenmelere kimisinin ise alerjik reaksiyona yol açarak sizi öldürebileceğini belirtiyorlar. Peki bu yiyecekler hangileridir?

Delish isimli internet sitesinde yer alan habere göre, işte Amerika’da kanunen yasaklanan yiyecekler:

Rhubarb yaprakları: Yaprakları zehirli olup, gövdesi ya da kökleri yenebilen bitki olan rhubarb, tehlikelidir. Yapraklarında bulunan toksinler solunum problemlerine, nöbetlere ve hatta komaya neden olabiliyor. En kötü vakalarda böbrek yetmezliği görülmüştür. Ölüm nadirdir.

Ackee meyvesi: Karayipler’de lezzetli, ama bir o kadar da zehirli ackee meyvesi vardır. Vitaminler ve protein açısından zengin olsa da, eğer bu meyveyi iyice olgunlaşmadan yerseniz, karaciğerinizden glikozun salınmasını engellenir ve ölüme neden olur.

Sosisli: Birçok atıştırmalık ve yiyecek boğulma tehlikesine yol açabiliyor. "Pediatric’s" dergisinde yer alan çalışmaya göre, nefes tıkanıklığı özellikle 3 yaş ve altındaki çocuklarda ölüme neden olabiliyor. Sosisli tehlikeli bir yiyecek olarak seçilmiştir. Sosisin 10 yaş altı çocuklar arasında yiyeceğe bağlı boğulmaların yüzde 17’sinden sorumlu olduğu açıklandı.

Mantar: Tavuklu mantar soteden mantarlı pizzaya kadar birçok sevilen yemeğin içinde bulunan mantarın bazı türleri zehirli olabiliyor. "Death Cap", "Fool’s Mushroom" ve "Autumn Skullcap" olarak bilinen mantarlar, insanları zehirleyen ve karın ağrısı, bulantı ve aşırı susuzluk gibi ani belirtilere neden olan mantarlar arasında bulunuyor. Az zehirlenme tedavi edilebilir, ancak fazla miktarda bu mantarlardan tüketilmesi geri çevrilemez ve ölümle sonuçlanabilen karaciğer, böbrek, kalp ve kas hasarına yol açabilir.

Çilekler: Çalışmalar çilek, yaban mersini ya da kızılcık gibi bazı türlerin sağlığınız için daha faydalı olduğunu gösteriyor. Bu meyvelerin tatlı kırmızı pulpası genellikle güvenilir olmasına rağmen, meyvenin çekirdekleri kalp fonksiyonunu durduran ve ölüme yol açabilen alkaloidler içeriyor. Diğer tehlikeli çilek türü ise defnedir (Daphne, lady laurel). Bu çileği çiğnemek ağızda yoğun bir yanmaya neden oluyor. Diğer semptomları ise midenin bozulması, baş ağrısı ve sayıklamadır.

Balon balığı: Bu Japon lezzeti sizi zehirleyebilir. Bu balığın derisi ve belirli organları insanı felç edebilen ve boğulmaya neden olan "tetrodotoksin" isimli çok zehirli toksin içeriyor. Sadece bu alanda uzman aşçılar bu balığın zehirli bölümlerini çıkarıp atıyor ve bu balığı yemek için hazırlıyorlar.

Yer fıstığı: Ciddi alerjik reaksiyona yol açan yer fıstığı birçok atıştırmalıkta, yemekte, tatlılarda bulunuyor. Fakat yer fıstığı bazı insanlarda ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Vücudun bu maddeye karşı verdiği en ciddi yanıt anafilaksidir. Hızlı bir şekilde yapılacak epinefrin (adrenalin) enjeksiyonu ile tedavi sağlanır. Eğer tedaviye hemen başlanmazsa havayolu ciddi şekilde daralabilir, şok ve hatta bilinç kaybı yaşanabilir. Ölüme bile neden olabilir.

Tek çekirdekli meyveler ve elma çekirdekleri: Elmalar ve armut, şeftali, kayısı, erik gibi tek çekirdekli meyveler çok lezzetlidir. Fakat, bu meyvelerin kabukları ile yapraklarının yanı sıra çekirdeklerinden de uzak durmalısınız. Çünkü bunlar siyanür üreten "amigdalin" isimli bileşen içeriyorlar. Fazla miktarda yenmesi halinde baş dönmesi ve mide bulantısı görülebilir. Ciddi zehirlenme durumunda ise kan basıncı ile kalp hızında artış, böbrek yetmezliği ve koma görülüyor. Bunu takip eden solunum durmasıyla ölüm gerçekleşiyor.