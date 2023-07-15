Türk mutfağının baş tacının mucize faydaları. Kabızlığa iyi geliyor. Kan şekerini dengeliyor

Türk mutfağının baş tacı kara şimşek adıyla bilinen çok sevilen yeşil mercimeğin faydaları dikkat çekti. Yeşil mercimek kabızlığa iyi gelen ve kan şekerini dengelemesiyle biliniyor.

Türk mutfağının baş tacının mucize faydaları. Kabızlığa iyi geliyor. Kan şekerini dengeliyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Türk mutfağının baş tacı kara şimşeğin faydaları dikkat çekti.

MERCİMEK NEDİR?

Mercimek, baklagiller familyasında yer alan Lens cinsine dahil 4 türden biridir. Lens cinsi içinde bulunan tüm türler, mercek şekilleri ve yenilebilir tohumları sebebiyle topluca "mercimekler" olarak adlandırılır.

YEŞİL MERCİMEĞİN FAYDALARI

-Yeşil mercimek tükettiğinizde bağırsaklarınız daha aktif hale gelecektir. Bu durumun sonucunda kabızlık gibi problemler ortadan kalkacaktır.

-Yeşil mercimek, vücudunuza giren şekerin enerjiye dönüşmesinde oldukça etkilidir. Bu metabolik faaliyet sonucunda kan şekeriniz dengelenir ve şeker hastalığı ihtimaliniz ortadan kalkar. Yeşil mercimek şeker oranı düşük olması sebebiyle diyabet beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir.

-Yeşil mercimek yüksek protein sayesinde kemik sağlığına katkıda bulunur. Vücudun kas sistemini güçlendiren yeşil mercimek hastalıklı hücrelerin sayısını azaltarak vücudun bağışıklığını artırır.

-Uzun süre midenin tok hissetmesini sağlar. Aynı zamanda lif bakımından zengin olan yeşil mercimek bağırsakları temizler. Yemeği yapılan yeşil mercimeğin ilk kaynama suyu içildiğinde ise sindirimi kolaylaştırır.

-İçerdiği folik asit sayesinde; ergenlik geçişlerinde, menopoz, adet ve hamilelik süreçlerinde yaşanan hormon dengesizliğini düzenleyerek vücudun yapısını korur. Aynı zamanda uzmanlar tarafından kalp hastalarının da tüketmelerini tavsiye ettiği bir besin kaynağıdır.

-Yükselen kolesterol seviyesini dengede tutar. Ani yükselen ve düşen kan oranını dengeler. Baş dönmesi, felç, inme ve yükselen tansiyon gibi rahatsızlıkların oluşma riskini azaltır.

-Beyin ve sinir sisteminin sağlığını koruyarak hastalıklara yakalanma oranını düşürür.

-Demir bakımından da zengin olan yeşil mercimek demir eksikliği olan hastaların yanı sıra kas ve kemik erimesi hastalarına da uzmanların önerdiği bir besin kaynağıdır.

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