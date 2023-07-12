Cildinizde bu leke varsa dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım

Yüksek kolesterol, kanda kolesterol adı verilen yağ türünün çok fazla bulunmasının tetiklediği bir durumdur. Sessiz ama tehlikeli olan bu durum, genellikle ileri aşamalara kadar semptom göstermeyebilir. Ancak uzmanlar, birikme sonucunda kan damarlarının incelmesine neden olabilir.

Yüksek kolesterol, yağ birikintilerinin gelişmesinden ibaret değildir. Bu birikim, sonunda büyüyerek kanın atardamarlarınızdan akmasını zorlaştırabilir. Bu durum, tortuların aniden kırılmasına ve kalp krizi veya felç gibi korkunç tıbbi acil durumları tetikleyebilecek bir pıhtı oluşturmasına neden olabilir. Neyse ki, yardım sağlayabilecek sayısız yaşam tarzı değişimi de bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü WHO'nun verilerine bakınca Türkiye'de kan kolesterol seviyesi sınır sayılan 190 mg/dL (5 mmol/L) üzerindeki insanların oranının %39.7 olduğu ortaya çıkıyor. Yaş ilerledikçe bu risk de artış gösteriyor.

Tüm kolesterol türleri zararlı olmasa da, bir dizi sağlık komplikasyonuna neden olabilecek "kötü" olarak adlandırılan belirli bir tür vardır.

Bununla birlikte, hormon üretimi ve hücre inşa etmek de dahil olmak üzere farklı görevleri yerine getirmek için vücudunuzun belirli bir miktarda kolesterole ihtiyacı vardır.

Birçok insan herhangi bir yüksek kolesterol belirtisi göstermese de, durumun ilerlemesine bazı belirtiler eşlik edebilir.

Yüksek kolesterol, vücudunuzun içinde birçok sorunu tetikleyebilir, ancak bazı belirtiler dışarıdan da görülebilir.

Dana Ellis Hunnes, yaptığı açıklamada "Ne yazık ki, yüksek kolesterol düzeyine sahip çoğu insan, kan tahlili yaptırmadan yüksek kolesterol düzeylerine sahip olduklarını bilmeyecek. Ancak, yüksek kolesterolünüz varsa birkaç işaret vardır. Birinin adı: ciltte yumuşak, sarı büyümeler olan ksantomlar" diyerek yüksek kolesterolün dikkate değer ilk belirtileri konusunda uyarıda bulunuyor.

Ksantom, belirli yağların cildinizin yüzeyinin altında biriktiği bir cilt durumu olarak tanımlanır. Mount Sinai Sağlık Sistemi raporlarına göre, küçük büyümelerden farklı boyutlardaki büyük olanlara kadar, ksantomların boyutu değişebilir. Bu büyümelerin yeri söz konusu olduğunda, vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilirler.

Ancak "en sık" dirseklerde, eklemlerde, tendonlarda, dizlerde, ellerde, ayaklarda veya kalçalarda görülürler.

Bu büyümeleri tespit etmeye yardımcı olmak için sarıdan turuncuya değişen papüller aranır. Tek tek olabilir veya bir küme oluşturabilirler.

Ksantomlar yüksek seviyelere işaret etse de, kolesterolünüzü bulmanın en güvenilir yolu kan testi yaptırmaktır.

KOLESTEROL NASIL DÜŞER?

Uzmanlara göre, yaşam tarzı değişikliklerinden ilaca kadar, tehlikeli kolesterol seviyelerini düşürmek için yapabileceğiniz çok şey var.

Diyetiniz söz konusu olduğunda, seviyeyi düşürmenin bir yolu, doymuş yağ içeren yağlı yiyecekleri azaltmaktır. Bazı lif türleri, yağlı maddenin dışarı atılmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, bazı insanlar, seviyelerini kontrol altında tutmak ve daha fazla sorundan kaçınmak için statin adı verilen ilaçları almak zorunda kalabilir.