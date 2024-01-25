Kalp sağlığı nasıl korunur

Kalp sağlığı çok önemli. Öncelikle damar sağlığınıza önem vermeniz gerekir. Kalp sağlığını korumak için yapabileceğiniz bazı şeyler ise şunlar:

Sağlıklı ve dengeli beslenin. Lif, antioksidan, tekli doymamış yağ ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin gıdalar tüketin. Doymuş yağ, tuz, şeker ve kırmızı et alımını sınırlayın.

Düzenli egzersiz yapın. Haftada en az üç en fazla beş gün, bisiklete binmek, koşmak, yürümek veya pilates yapmak gibi fiziksel aktiviteleri tercih edin.

Kan basıncınızı, kolesterolünüzü ve trigliseridinizi kontrol altında tutun. Yüksek tansiyon, kolesterol ve trigliserid, kalp damar hastalıklarının en önemli risk faktörleridir. Bu değerleri düzenli olarak ölçtürün ve doktorunuzun önerilerine uygun olarak ilaç veya diyet tedavisi uygulayın.

Sigara ve alkol kullanmayın. Sigara ve alkol, kalp damar hastalıklarına neden olan enflamasyon, damar tıkanıklığı, kan pıhtılaşması, kan basıncı ve kalp ritmi bozuklukları gibi pek çok zararlı etkiye sahiptir.

Yeterli ve kaliteli uyku uyuyun. Uyku, kalp sağlığı için hayati bir öneme sahiptir. Uyku sırasında kalp hızı ve kan basıncı düşer, vücut dinlenir ve toksinler atılır. Uyku yoksunluğu ise kalp krizi ve felç riskini artırır.

Stresi yönetmeyi öğrenin. Stres, kalp sağlığını olumsuz etkileyen bir başka faktördür. Stres, kan basıncını, kalp hızını, kolesterolü ve kan şekeri seviyesini yükseltir, bağışıklık sistemini zayıflatır, iştahı ve kiloyu artırır. Stresle başa çıkmak için derin nefes alın, meditasyon yapın, hobilerinize zaman ayırın, sevdiklerinizle konuşun, gülmeyi ihmal etmeyin.