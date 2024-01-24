Ünlü Kalp Cerrahından soğuk hava uyarısı

SOĞUK HAVA KALBİ ETKİLİYOR

Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, soğuk havanın kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, kalp krizi riskini azaltmak için alınması gereken önlemleri anlattı.

Soğuk hava, damarların büzüşmesine ve kanın pıhtılaşmasına neden olarak kalp krizi riskini artırıyor. Ünlü Kalp Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kış aylarında kalp hastalığından kaynaklanan başvuruların arttığını belirterek, soğuk havanın kalbe etkilerini ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Soğuk havada kalp, vücudun ısı kaybını önlemek ve organlara yeterli kanı göndermek için daha çok çalışır. Bu da kalbin yükünü artırır. Özellikle yüksek tansiyonu ve kalp yetmezliği olan hastalar, soğuk havada kalp krizi ve akut kalp yetmezliği yaşayabilir.

Soğuk havada koroner kalp hastalarının göğüs ağrısı eşiği düşer. Bu, hastaların erken uyarı almasını sağlar. Ancak diyabetik hastalarda sessiz iskemi ve ayaklarda his bozukluğu nedeniyle bu alarm mekanizması çalışmayabilir. Bu hastalar soğuk havada çok dikkatli olmalı.

Enfeksiyonlar da kalp hastalıklarını tetikleyebilir. Virütik enfeksiyonlar, koroner kalp hastalığını artırırken, pıhtılaşma faktörlerini de yükseltir. Bu da akut kalp krizi ve venöz tromboz riskini artırır. Enfeksiyonlar ayrıca vücut direncini düşürür ve iltihap değerlerini yükseltir. Bu nedenle grip ilaçları tercih edilirken çarpıntı ve ritim bozukluğu yapmayan ilaçlar seçilmeli. Coumadin kullanan hastalar ise ilaçlarını doktor kontrolünde ayarlamalı.

SOĞUK HAVADA KALP HASTALARI HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI:

Soğuk havada geçirilen zamanı sınırlandırmak. Kar temizlemek, kar topu oynamak gibi aktivitelerden kaçınmak.



Dışarı çıkarken sıkı giyinmek, baş, el ve ayakları sıcak tutmak, ağız ve göğsü atkı ile sararak soğuk havanın direkt temasını önlemek.

Aktivite ve egzersiz yaparken sık mola vermek, düşük tempoda ve yokuşsuz yollarda yürümek, aşırı terlememek ve susuz kalmamak.

Dışarı çıkmadan önce ağır yemek yememek ve alkol almamak.

Kalp ilaçlarını düzenli kullanmak ve mevsim başında kardiyolojik kontrolden geçmek.