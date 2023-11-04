Kalp sağlığını korumak için mucize öneriler

İnsanların mutlaka koruması gereken ve korunmadığında ölümcül sonuçları olan kalp sağlığının nasıl korunacağına dair detaylar ortaya çıktı.

İşte o detaylar…

HANGİ BESİNLERİ NASIL TÜKETMELİ?

Sağlıklı bir beslenme için taze sebze, meyve, balık ve lifli gıdalara ağırlık verin. Diyetinizdeki total yağ miktarını yüzde 30’un altında tutun.

Doymuş yağları yüzde 7-10 arasında, çoklu doymamış yağları yüzde 10 civarında, tekli doymamış yağları ise yüzde 10-15 arasında tüketin.

Kırmızı eti haftada bir ya da iki defa, yaklaşık 100 gram olacak şekilde alın. Tatlı yemek istediğinizde hamur işleri yerine sütlü tatlıları seçin.

Trigliserid seviyeniz yüksekse alkolü kesin, değilse azaltın. Günlük tuz alımınızı da 5 gramdan fazla olmayacak şekilde ayarlayın.

UZAK DURULMASI GEREKEN BESİN LİSTESİ

Sakatatlar (karaciğer, beyin, böbrek, işkembe, dil gibi), Kabuklu deniz ürünleri (karides, midye, kalamar gibi), Yağlı etler, sucuk, salam, sosis, pastırma, tavuk ve hindi derileri, Yağlı yiyecekler (kaymak, krema, mayonez, çikolata ve yağlı soslar), Yağda kızartma ve kavurma yapmayın, İçindekileri bilmediğiniz hazır gıdalardan kaçının, Alkollü içecekler, hazır meyve suları, gazlı içecekler, Tereyağı, kuyruk yağı, içyağı, margarin yağı, Çorba ve yemeklerinizde tatlandırıcı olarak et suyu veya tavuk suyu kullanmayın.